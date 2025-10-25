“Teatro Perruno para Infancias” en La Carrilla

El ciclo “Teatro Perruno para Infancias” llegará este fin de semana al Foro Teatral La Carrilla, con dos puestas en escena que abordan el vínculo entre niñas, niños y los perros como parte de la vida familiar. Las funciones se realizarán el 25 y 26 de octubre, con dos horarios por día, y están dirigidas a público infantil y familiar.

La obra “Hay muchas formas de decir te quiero” se presenta hoy sábado a las 13:00 horas y mañana domingo a las 11:00 a las; y aborda la convivencia afectiva entre humanos y animales a partir de la historia de una familia que atraviesa la pérdida de su perro Peluso.

A través de actuación, títeres y música, plantea temas como el duelo, la llegada de una nueva mascota y el impacto emocional que generan cambios en el hogar, incluyendo situaciones como el uso de fuegos artificiales. La propuesta invita a reflexionar sobre el cuidado, la empatía y las distintas maneras en que se expresa el cariño hacia los seres vivos.

Por su parte, compañía Crea Motivos, de Monterrey presenta “Lazo Interespecial” este sábado a las 11:00 horas y mañana domingo a las 13:00. La historia sigue a Catalina, una niña de 9 años que investiga el origen del perro para convencer a su mamá de permitirle tener una mascota.

La obra recorre la evolución de esta especie desde sus antecesores hasta su cercanía con las personas, y destaca cómo se formó el vínculo que hoy caracteriza a los perros como acompañantes en la vida cotidiana.

El ciclo contará con funciones alternadas de ambas obras cada día.

Las obras buscan acercar a las infancias al teatro con historias que reconocen la relación afectiva y de convivencia con los animales dentro de la familia.

Los boletos tienen un costo de $200 para adultos y $120 para infancias; menores de dos años ingresan sin costo sin ocupar asiento.