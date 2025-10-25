Leeds supera al West Ham

logo pulso
Por AP

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
LEEDS.- Nuno Espirito Santo se convirtió en el primer entrenador del West Ham desde 2018 en quedarse sin victoria en sus primeros cuatro partidos, y su decaído equipo mostró las mismas debilidades defensivas que lo han afectado toda la temporada, para caer el viernes por 2-1 ante el Leeds en la Liga Premier inglesa.

El técnico portugués se unió a los Hammers hace un mes, luego de llevar al Nottingham Forest a un lugar en los torneos de Europa, pero no ha podido cambiar las cosas rápidamente en el este de Londres.

Ahora tiene tres derrotas y un empate desde que asumió el cargo, un registro igual al del chileno Manuel Pellegrini en 2018, cuando tomó las riendas del club.

Fuera del campo, los aficionados han expresado su descontento con la directiva. Miles boicotearon el encuentro del lunes, una derrota ante el Brentford.

El equipo ha defendido mal toda la temporada, concediendo nueve goles de córner, tres veces más que cualquier otro conjunto, lo que llevó al despido de Graham Potter. Y estaba 2-0 abajo después de apenas 15 minutos en la cancha de Leeds, otra vez con una defensa vacilante.

El portero Alphonse Areola no pudo detener el cabezazo de Noah Okafor a los tres minutos y el internacional estadounidense Brenden Aaronson aprovechó para empujar el balón suelto mientras los defensores del West Ham se limitaban a observar.

La zaga fue igualmente negligente 12 minutos después, cuando Joe Rodon cabeceó sin oposición tras un tiro de esquina.

El cabezazo de Mateus Fernandes en el último minuto les dio a los Hammers un gol de consolación, pero un empate nunca pareció probable.

