Mundo

Rubio, contra la UNRWA

Dice que no tendrá papel alguno en el reparto de ayuda en Gaza

Por EFE

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Rubio, contra la UNRWA

Jerusalén.- El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, aseguró este viernes que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), a la que acusó de ser “subsidiaria de Hamás”, no desempeñará “ningún papel” en la entrega de ayuda a Gaza en el actual plan de alto el fuego.

Rubio se encuentra en Israel para evaluar la implementación del acuerdo entre Israel y Hamás, diseñado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En una rueda de prensa desde el nuevo Centro de Coordinación Civil- Militar en el sur de Israel, cerca de Gaza, afirmó que la agencia es “subsidiaria de Hamás”, según las acusaciones del Gobierno israelí, desmentidas este miércoles por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que considera que Israel no ha probado sus alegaciones de que empleados de la UNRWA son miembros del grupo islamista.

Por ello, la CIJ instó a Israel a que acepte y facilite la entrada de ayuda en Gaza a través de la agencia de la ONU.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aun así, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo ayer que “no hay ningún poder que pueda imponerle” tener que cooperar con la agencia de la UNRWA, que está “infiltrada de terroristas”, volvió a repetir.

Ante ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este viernes a través de uno de sus portavoces que la agencia del organismo para los refugiados palestinos (UNRWA) “no está vinculada a Hamás” y que es “la columna vertebral” de las operaciones humanitarias de la ONU en Gaza.

“La UNRWA es la columna vertebral de nuestras operaciones humanitarias en Gaza. Había un pequeño número de miembros del personal de la UNRWA con vínculos creíbles con Hamás, y hemos gestionado la situación y despedido a esas personas. En otros casos, no se encontró ningún vínculo, o no se aportaron pruebas que respaldaran las acusaciones”, señaló el portavoz, Farhan Haq.

