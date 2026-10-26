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Rybakina se corona en el Abierto de Ningbo

Por AP

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Rybakina se corona en el Abierto de Ningbo
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      NINGBO.- Elena Rybakina consiguió su primer trofeo desde que alcanzó el puesto número 1 del ranking, al vencer el domingo por 6-2, 6-2 a Leylah Fernandez para defender su título del Abierto de Ningbo.

      Rybakina superó a Aryna Sabalenka para convertirse en la número 1 después del Abierto de Estados Unidos, pero fue sorprendida en su presentación del Abierto de China por Alina Charaeva, número 118 del ranking.

      Es el cuarto título del año para Rybakina, la mayor cifra del circuito, que se suma a sus trofeos del Abierto de Australia, Stuttgart y el Abierto de Estados Unidos; y es el 15.º de su carrera.

      Rybakina ahora tiene una marca de 8-0 en el Abierto de Ningbo tras derrotar a Ekaterina Alexandrova en la final de la temporada pasada.

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      Ante Fernandez, número 30 del ranking y finalista del Abierto de Estados Unidos en 2021, Rybakina salvó los cuatro puntos de quiebre que enfrentó y conectó un golpe ganador de derecha en su primer punto de partido.

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