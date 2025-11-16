S. Curry iguala récord de Jordan

SAN ANTONIO.- La estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, se situó en la línea de tiros libres con seis segundos restantes y la oportunidad de hacer historia, asegurar una victoria remontada y silenciar los ensordecedores rugidos de los fanáticos rivales.

Curry no podía dejar de sonreír. Este era su elemento y lo adoraba.

El base de 37 años encestó dos tiros libres para culminar una remontada tardía y Golden State superó por 109-108 el viernes a Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio .

Curry anotó 31 de sus 49 puntos, el máximo de la temporada, en la segunda mitad mientras Golden State mejoraba a 1-1 en la NBA Cup.

El jugador anunció el fin de su asociación comercial de 13 años con Under Armour diciendo que fue “en el mejor interés de ambas partes”, entrando en la agencia libre con su marca de zapatos y ropa. Demostró que sigue siendo una inversión inteligente.

Curry igualó el récord de Michael Jordan de más juegos con más de 40 puntos después de cumplir 30 años, con 44.

“Eso es bastante genial”, expresó Curry sobre el récord. “Solo desde un reconocimiento individual, estar en ese tipo de compañía. La longevidad es algo de lo que me enorgullezco, así que eso fue bastante genial”.