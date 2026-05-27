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Sabalenka brilla y gana

La número uno del mundo se mostró ligera de pies en la pista

Por AP

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Sabalenka brilla y gana
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      PARÍS.- Los diamantes de Aryna Sabalenka brillaron bajo el sol cuando ganó su partido de primera ronda el martes en el Abierto de Francia, empapado de calor.

      La número uno del mundo se mostró ligera de pies en la pista Philippe-Chatrier, pese a llevar dos collares gruesos, en una victoria por 6-4, 6-2 ante Jessica Bouzas Maneiro.

      La ganadora de cuatro títulos de Grand Slam inicialmente iba a llevar tres collares, pero dijo que pensó que eso podría ser demasiado.

      "Probablemente suene un poco loco, pero cuando me siento bien con lo que llevo puesto, con cómo me veo en la cancha, tiendo a rendir mucho mejor", dijo Sabalenka. "Me gusta aportar un poquito de moda a la cancha de tenis. Sé el vestido que voy a usar en el Grand Slam, y simplemente trato de idear algo que combine con el atuendo".

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      Sabalenka dijo que no estaba preocupada por proteger sus joyas cuando está fuera de la cancha.

      "Tengo a mi prometido. Es como mi seguridad", dijo sonriendo. "Mi fisio hace jujitsu, así que me siento bastante segura caminando por ahí. Si voy a algún lugar, no voy sola".

      Gauff inició la defensa de su título con una victoria por 6-4, 6-0 sobre su compatriota Taylor Townsend, mientras que la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam Naomi Osaka venció a Laura Siegemund 6-3, 7-6 (3) en la pista Suzanne-Lenglen luciendo un vestido dorado de juego con lentejuelas.

      La francesa Lois Boisson, quien tuvo una sorprendente carrera hasta las semifinales el año pasado cuando estaba clasificada 361, perdió 6-2, 6-2 ante la 22da preclasificada Anna Kalinskaya.

      Por tercer día consecutivo, la temperatura en París subió muy por encima de lo normal, alcanzando unos abrasadores 35 grados Celsius (95 Fahrenheit) .

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