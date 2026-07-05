Santos buscará talento extranjero

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Con el objetivo de fortalecer su plantilla rumbo a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Santos del Potosí anunció la realización de un evento internacional de identificación y firma de jugadores profesionales, el cual se llevará a cabo los días 10 y 11 de julio en Las Vegas, Nevada, en conjunto con la organización Montreal Tundra.

El programa se desarrollará en la Escuela Secundaria Rancho y tendrá un formato de reclutamiento profesional, por lo que los basquetbolistas participantes serán evaluados para acceder a oportunidades reales de contrato, tanto con Santos del Potosí como con Montreal Tundra.

De acuerdo con la convocatoria, el conjunto potosino analizará jugadores para cubrir necesidades inmediatas de su roster, contemplando hasta tres plazas para jugadores extranjeros, dos lugares para jugadores mexicanos y evaluaciones para todas las posiciones dentro de la duela. Los aspirantes deberán estar disponibles para incorporarse al equipo en caso de ser seleccionados.

Por su parte, Montreal Tundra, organización que participa en la Basketball Super League (BSL), también ofrecerá oportunidades de desarrollo profesional mediante esta alianza deportiva con el club potosino. A través de este convenio, se abrirán hasta siete lugares para jugadores con proyección, además de mantener un seguimiento a largo plazo para futuras incorporaciones.

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Con esta iniciativa, Santos del Potosí amplía su proceso de captación de talento más allá de las fronteras mexicanas, apostando por un modelo de reclutamiento internacional que permita fortalecer su plantilla y mantener un alto nivel competitivo de cara a la próxima campaña de la LNBP.

El evento representa una oportunidad para que jugadores de distintas nacionalidades puedan demostrar su nivel y aspirar a integrarse al baloncesto profesional, consolidando además la relación deportiva entre Santos del Potosí y Montreal Tundra en beneficio del desarrollo del talento internacional.