Santos cae en en el 1er. juego

En un partido cargado de intensidad y alternancias en el marcador, los Santos del Potosí no pudieron concretar la remontada y cayeron 87-91 ante las Abejas de León en el primer juego de la serie disputado la noche de este jueves en el Auditorio Miguel Barragán.

Desde el arranque, el encuentro prometía emociones. Ambas quintetas mostraron defensas sólidas y ofensivas ordenadas, aunque fueron los visitantes quienes lograron cerrar mejor el primer parcial con ventaja de 28-32.

En el segundo cuarto, la escuadra leonesa encontró mayor fluidez ofensiva y comenzó a ampliar la diferencia, castigando cada pérdida de balón potosina y yéndose al descanso con ventaja de 49-57.

Tras el medio tiempo, los dirigidos por la “quinteta celestial” reaccionaron con ataques precisos y efectividad en el tiro de media distancia. El ajuste defensivo y la disminución del ritmo de las Abejas permitieron que el juego se apretara, llegando al último cuarto con marcador de 71-75.

El cierre fue digno de un partido de alto nivel: posesiones cortas, intercambios de canastas y una afición encendida. Sin embargo, las dobles oportunidades aprovechadas por los visitantes en los minutos finales marcaron la diferencia, sellando el triunfo leonés por 87-91.

El MVP del partido fue Dakota Quinn, con una actuación sobresaliente de 27 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Le siguió Quarry Greenaway, quien aportó 14 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia.

El segundo juego de la serie se disputará este viernes a las 20:00 horas en el mismo escenario, donde Santos buscará la revancha y el respaldo de su afición para igualar la contienda.