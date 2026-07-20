Santos del Potosí supera a los Freseros

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Santos del Potosí mostró un panorama alentador de cara al arranque de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, luego de imponerse con autoridad 93-75 a los Freseros de Irapuato en partido de pretemporada disputado este domingo ante una buena entrada en el Auditorio Miguel Barragán.

La quinteta dirigida por el coach Doug Plumb dominó el encuentro de principio a fin, exhibiendo un juego dinámico, sólido en defensa y efectivo en ataque, aspectos que ilusionan a la afición potosina rumbo al inicio de la campaña.

Desde el primer cuarto, Santos tomó el control del partido gracias a una ofensiva explosiva y un juego intenso en ambos lados de la duela, construyendo una ventaja de 35-19 que marcó el rumbo del compromiso.

Para el segundo periodo, Freseros intentó reaccionar y reducir la diferencia, pero el conjunto celestial mantuvo el ritmo y continuó imponiendo condiciones para marcharse al descanso con una cómoda ventaja de 55-34.

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En el tercer cuarto, el encuentro se tornó más disputado debido a las imprecisiones ofensivas de los locales y a una defensa más agresiva por parte del conjunto guanajuatense, especialmente en el perímetro. Aun así, Santos conservó el dominio y llegó al último periodo con marcador de 73-49.

Durante el cuarto final, el partido fue un trámite para los potosinos, que administraron la amplia ventaja en el marcador. En los minutos finales, el entrenador aprovechó para rotar a todo su plantel, permitiendo que cada jugador sumara minutos de cara al inicio de la temporada, sellando finalmente la victoria con pizarra de 93-75.

El jugador más destacado de la noche fue Rayshawn Mart, quien firmó una actuación sobresaliente con 17 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, siendo pieza clave en el triunfo potosino. También brilló Jared Wilson-Frame, quien aportó 17 unidades, cuatro asistencias y dos rebotes, confirmando el potencial ofensivo del equipo.