Se corona J. Colón en la carrera ciclista “San Luis Rey”

Con gran éxito y una notable participación de más de 400 corredores provenientes de distintas partes de la República Mexicana, se llevó a cabo una edición más de la Carrera Ciclista “San Luis Rey”, teniendo como escenario el Parque Tangamanga I de San Luis Potosí.

Pese a la intensa lluvia que se presentó en la capital potosina, el comité organizador encabezado por Miguel Azcona logró sacar adelante el evento, consolidando a esta competencia como una de las más importantes dentro del ciclismo nacional.

En la categoría élite, el triunfo correspondió a Johan Colón, del equipo Tenis Star, quien se adjudicó la victoria en la prueba estelar. El podio lo completaron su compañero Nelson Soto en el segundo puesto y José Alfredo Aguirre, de Transportes Lain, en la tercera posición.

Resultados generales en la Categoría Élite: 1. Johan Colón (Tenis Star); 2. Nelson Soto (Tenis Star); 3. José Alfredo Aguirre (Transportes Lain); 4. Salvador Lemus – Transportes Lain); 5. Miguel Reyes (Transportes Lain); 6. Eduardo Maldonado (Izcali); 7. Adán Guerrero (Crisa); 8. Rodrigo Romero (Zapien); 9. Israel Tapia (Zapien); 10. Manuel Noriega (Crisa). Metas Volantes: 1. Omar Espinosa (Tenis Star); 2. David Gaona 8Tenis Star). Mejor potosino: Milton Sánchez de Matamoros Team

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la Categoría Femenil: 1. Valeria Cruz (Juquilita); 2. Leslie Rodríguez (Juquilita); 3. Daniela Alvarado (Alubike Karbo); 4. Fátima Híjar (Juquilita); 5. Nancy Barrientos (Libre). Categoría 40s: 1. Ismael Padilla (JP Tribikers); 2. Miguel Azcona (JP Tribikers); 3. Francisco Matamoros (Matamoros Team); 4. Urbano López (DN Team); 5. Ulises Cacique (Matamoros Team).

La Categoría 50s: 1. Omar Gómez (Figuras Team); 2. Hugo Gómez (Clínica Automotriz); 3. Antonio Camarillo (JP Tribikers); 4. José Luis Cruz (Junior Bike); 5. Ramón Olvera (RO Dolores Hgo.). Categoría 60s: 1. Hugo Barrón (Libre); 2. Jaime López (Lobos Zacapu); 3. Raymundo Rincón (Clínica Automotriz).