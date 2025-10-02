logo pulso
Se corona J. Sinner en Abierto de China

El italiano ganó en sets corridos al norteamericano Learner Tien

Por AP

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Se corona J. Sinner en Abierto de China

BEIJING.- Jannik Sinner se preparó para su participación en el Masters de Shanghái con una victoria el miércoles por 6-2, 6-2 sobre el adolescente estadounidense Learner Tien en el Abierto de China.

Sinner se recuperó de su decepción en el Abierto de EE. UU. al ganar su tercer título de la temporada —el 21º en total— con una actuación dominante contra Tien, de 19 años, el segundo jugador más joven en llegar a la final del torneo.

“Intentaremos mejorar y seguir presionando para conseguir más, y veamos cómo se presenta el resto de la temporada, pero estoy muy contento”, dijo Sinner.

Sinner se dirige ahora a Shanghái, donde será el favorito después de que el español Carlos Alcaraz se retirara debido a una lesión de tobillo sufrida en la primera ronda del Abierto de Japón, que ganó el martes.

El martes, Sinner ganó su 11º partido consecutivo de su carrera contra el australiano Alex de Minaur en su semifinal del Abierto de China. La victoria de Sinner por 6-4, 3-6, 6-2 le valió su novena final consecutiva en torneos de cancha dura. Tien, clasificado en el puesto número 52, jugó su primera final de circuito después de que el ruso Daniil Medvedev se retirara lesionado cuando el marcador iba 5-7, 7-5, 4-0 el martes.

