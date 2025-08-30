¡ES NIÑO!
ESPERAN LA LLEGADA DE MAXIMILIANO
Gerardo Castro y Ana Paola Urtaza esperan con gran ilusión, el próximo nacimiento de su bebé.
Con éste motivo, su familia les ofrecieron una atractiva celebración.
Así, los invitados llegaron a compartir este especial acontecimiento con los Castro Urtaza y a desearles bienestar.
Los felices papás comentaron sobre los preparativos que realizan con su pequeña hija Renata Castro Urtaza, a fin de recibir al nuevo integrante de su familia; será un niño y se llamará Maximiliano.
La atmósfera cálida transcurrió con ¡gran felicidad!