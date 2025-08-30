logo pulso
¡ES NIÑO!

ESPERAN LA LLEGADA DE MAXIMILIANO

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A

Gerardo Castro y Ana Paola Urtaza esperan con gran ilusión, el próximo nacimiento de su bebé.

Con éste motivo, su familia les ofrecieron una atractiva celebración.

Así, los invitados llegaron a compartir este especial acontecimiento con los Castro Urtaza y a desearles bienestar.

Los felices papás comentaron sobre los preparativos que realizan con su pequeña hija Renata Castro Urtaza, a fin de recibir al nuevo integrante de su familia; será un niño y se llamará Maximiliano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La atmósfera cálida transcurrió con ¡gran felicidad! 

