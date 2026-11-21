¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los raquetbolistas del Club Deportivo Punto Verde y del Club Forma sostuvieron un interesante Dual Meet, teniendo como sede las instalaciones de Punto Verde, donde deportistas de ambas academias participaron en una jornada de partidos amistosos. El encuentro tuvo como objetivo fomentar la convivencia y fortalecer el nivel competitivo de sus jugadores.

Esta actividad dio continuidad a la visita realizada el pasado 29 de octubre, cuando el Club Forma fungió como anfitrión. Ambos encuentros fueron organizados como parte de la preparación y fogueo de los participantes rumbo a los próximos compromisos, entre ellos los torneos internos navideños que se aproximan.

Por parte del Club Deportivo Punto Verde participaron Axel y Alejandro Jerez, Emmanuel González, Mateo López, Frida Cerino, Paulina, Valeria, María José y Jeraldine Maldonado, Emiliano Elvira, Cristian Cervantes, Pedro Sánchez, Santiago Ruiz, Christoper y Daiana Aradillas, Daniela Guerrero, Diego Cerino, Emiliano Ramírez, Santiago y Mateo Zavala, Ernesto González y Fernanda Murillo, acompañados por su entrenador Pedro Lara Rubio.

El Club Forma estuvo representado por Andrea Cancino, Braulio Díaz, Regina, Isabella y Cielo Valadez, Tadeo Valadez, Carin e Iram Mora, Liliana Blanco, Carlos y Mateo Guevara, Diego y Víctor Mora, Max y Emiliano del Prado, Frida y Alika González, Ricardo Mora y Santiago Marente, bajo la dirección de su entrenador Roberto Salazar Oliva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al finalizar los encuentros se ofreció un pequeño convivio para los raquetbolistas y padres de familia de ambos centros deportivos. Durante la reunión, Juan Pablo Lara Rubio, presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Punto Verde, dirigió un mensaje de agradecimiento por la participación y convivencia, destacando la importancia de mantener este tipo de actividades entre dos academias que cuentan con un importante número de alumnos.