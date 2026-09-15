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Se llevó Zverev dos Grand Slam este año

Por AP

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Se llevó Zverev dos Grand Slam este año
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      NUEVA YORK.- Alexander Zverev conquistó dos títulos de Grand Slam y alcanzó otra final este año. Fue el mejor jugador en los torneos de mayor calado.

      Sin embargo, no está listo para denominarse como el mejor jugador del tenis.

      Ben Shelton pareció dispuesto a, al menos, considerarlo después de que Zverev lo venciera 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 el domingo en la final del Abierto de Estados Unidos para sumar ese trofeo al título de Roland Garros que ganó en junio.

      "Eres uno de los mejores jugadores del mundo, quizá el mejor jugador del mundo este año", le dijo Shelton a Zverev durante la ceremonia de entrega del trofeo.

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      Este año, por supuesto, fue diferente al año pasado.

      Las lesiones de Alcaraz y Sinner

      Carlos Alcaraz atrapó el título del Abierto de Australia, pero luego se perdió Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha. Se lastimó en abril y después no volvió a jugar hasta el US Open. Jannik Sinner venció a Zverev en la final de Wimbledon, pero luego el número uno del tenis masculino no pudo jugar en Nueva York por una lesión de rodilla.

      Sinner y Alcaraz se enfrentaron en las últimas tres finales de Grand Slam en 2025. Zverev tomó todo eso en cuenta cuando le preguntaron si se consideraba el mejor jugador del tenis masculino.

      "Con Jannik Sinner lesionado y Carlos Alcaraz regresando de una lesión después de cuatro meses, ahora mismo, en este momento, probablemente sí. Con ambos sanos y ambos en su mejor nivel, quizá no", expresó Zverev tras tomarse una pausa para responder a la pregunta.

      "Pero si hablamos de ahora mismo, con Jannik lesionado y Carlos volviendo de una lesión, quizá. Quiero decir, hace cuatro o cinco meses, cuando ambos estaban sanos, yo no lo era. Perdía contra Jannik todo el tiempo.

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