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GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

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GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

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Seguirá "Checo" Pérez con Cadillac

El piloto mexicano renovó con la escudería estadounidense hasta 2029

Por El Universal

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Seguirá "Checo" Pérez con Cadillac
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      México.- A una hora de correr en Avenida Paseo de la Reforma, Sergio "Checo" Pérez y Cadillac hicieron un anuncio que elevó la felicidad de la afición mexicana.

      Por medio de sus redes sociales, la escudería estadounidense compartió la extensión de contrato del piloto mexicano.

      "Checo" Pérez ahora continuará con Cadillac hasta 2029, es decir dos años más. El actual vínculo del piloto tricolor culminaba en 2027.

      Además de la imagen de Pérez en una silla y la frase "Checo Pérez, extendido", el nuevo equipo de Fórmula Uno también publicó un video. Dentro del material, el mexicano lanza un mensaje contundente que deja entrever las aspiraciones que tiene para el futuro próximo con Cadillac.

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      "Antes de que el mundo conociera mi nombre, yo ya tenía un sueño, lo perseguí en las buenas y en las malas. Y después de todo lo que este deporte me ha dado, encontré un nuevo propósito, ayudar a construir algo desde el principio. Esto es algo más que un nuevo capítulo, ahora vamos por la victoria juntos", comentó el volante de 35 años.

      En vísperas de su Gran Premio número 300 en la categoría, no había mejor noticia para el tapatío que también alargará su carrera en F1, la cual ya es de 15 años.

      Ahora, la duda está en si Valtteri Bottas se mantendrá con el equipo, ya que existen rumores de su posible salida, la cual no agradaría al mexicano.

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