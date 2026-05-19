La Selección Mexicana suma dos "europeos" rumbo al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- La concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) rumbo a la Copa del Mundo comienza a tomar mayor forma.

Este martes, la dirección deportiva del Tricolor informó la incorporación de los jugadores César Montes (Lokomotiv) y Luis Chávez (Dynamo Moscú), ambos elementos provenientes del futbol ruso.

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"Ambos futbolistas se integran a los trabajos del equipo nacional rumbo a los próximos tres encuentros de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026", se lee en el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).La Selección Nacional mantendrá de forma escalonada la llegada de los jugadores convocados que militan en el extranjero, la cual seguirá informándose.César Montes y Luis Chávez se suman a Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez, quienes arribaron ayer a la concentración encabezada por Javier Aguirre en la Ciudad de México.¿Cuándo volverá a jugar México?La Selección Mexicana disputará tres partidos antes de su debut en el Mundial 2026, el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica.Ghana, Australia y Serbia son los tres rivales que enfrentará el Tricolor de Javier Aguirre. El primer duelo será el próximo viernes 22 de mayo, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.Ante Australia será el 30 de mayo en Pasadena, California (Rose Bowl) y contra Serbia el 4 de junio en el estadio Nemesio Díez de Toluca.