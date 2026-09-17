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Cristina Bucsa avanza a semifinales del Abierto de Guadalajara

Bucsa no ha perdido sets en el torneo y compite en singles y dobles en Guadalajara.

Por El Universal

Septiembre 17, 2026 04:18 p.m.
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Cristina Bucsa avanza a semifinales del Abierto de Guadalajara
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      GUADALAJARA, Jal., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- En una hora y cinco minutos, la tenista española Cristina Bucsa venció (6-0 y 6-4) a la checa Sara Bejlek para avanzar a las semifinales del Abierto de Guadalajara, donde se mantiene como la única jugadora con vida en el cuadro principal de singles y dobles.

      Dominio inicial y reacción en el segundo set

      La montañesa fue dominante desde el arranque, dejó en 0 a la tercera sembrada del torneo en un primer set que duró apenas 20 minutos. Su agresividad, sumada a las dobles faltas de Bejlek, provocó que la primera manga fuera un simple trámite.

      Jugar bajo el sol de Guadalajara que cubre el Centro Panamericano de Tenis no es sencillo, y Sara Bejlek intentó reaccionar en el segundo episodio. Quebró el primer servicio de Bucsa y defendió el suyo, pero a partir del sexto game, la española recuperó el control del partido. Le robó el saque a la raqueta checa y se encaminó a la victoria.

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      Declaraciones y desempeño en el torneo

      Al terminar el partido, Bucsa reconoció que "no esperaba jugar tan bien, pero estoy feliz por estar en semifinales", donde la espera otra jugadora que ya sabe lo que es ser campeona en territorio mexicano.

      A pesar del desgaste físico que representa competir en las dos categorías del torneo, Bucsa no ha perdido un solo set hasta ahora. En primera ronda superó a la canadiense Bianca Andreescu 6–4 y 6-3, luego pasó por encima de la húngara Panna Udvardy con doble 6-4 y ahora logró su primera blanqueada frente a Bejlek en el primer set. Esa misma agresividad la tiene en dobles junto a su pareja Nicole Melichar.

      Para Cristina, número 44 del mundo, haber ganado en sets corridos no fue tan sencillo como parece. Reconoció que al comienzo del segundo set su rival opuso resistencia, pero su intensidad le ayudó a ganar el partido.

      "Jugué muy bien el primer set, pero Sara apretó las cosas en el segundo. A pesar de eso, yo seguí luchando y por eso pude lograr avanzar", concluyó.

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