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Seguridad

Aseguran vehículo, cartuchos y equipo táctico tras cateo en Matehuala

La acción contó con apoyo de la Guardia Civil Estatal y personal de Servicios Periciales de la FGE

Por Redacción

Septiembre 17, 2026 03:25 p.m.
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Aseguran vehículo, cartuchos y equipo táctico tras cateo en Matehuala
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      La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Delegación Segunda y personal de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la Zona Centro de Matehuala, donde fueron asegurados un vehículo, equipo táctico, cargadores y cartuchos útiles.

      La diligencia fue autorizada por un Juez de Control, dentro de una carpeta de investigación iniciada por el delito de robo calificado. La intervención contó con el apoyo de elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes brindaron seguridad perimetral, así como de personal de Servicios Periciales.

      Durante la inspección del inmueble fue localizada y asegurada una camioneta Toyota Hilux, color negro, así como objetos conocidos como ponchallantas. Además, se encontraron chalecos tácticos, cargadores para arma de fuego, cartuchos útiles calibre .223, radios de comunicación y diversa documentación.

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      Los indicios asegurados fueron embalados y trasladados bajo cadena de custodia a las instalaciones de la Fiscalía para su análisis e incorporación a la investigación.

      Asimismo, el inmueble quedó asegurado y sellado conforme a lo ordenado por la autoridad judicial.

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