Movilización policiaca en zona centro tras robo en vivienda

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Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) atendieron como primeros respondientes un reporte de robo a casa habitación registrado esta mañana en el Centro Histórico.

Los hechos, en la calle Lerdo de Tejada, entre Abasolo y Primero de Mayo.

A la llegada de las unidades, los presuntos responsables huyeron de la zona, por lo que se implementó un operativo de búsqueda.

La SSPC estatal informó que durante la intervención fue localizada y asegurada un arma de fuego que habría sido abandonada en el lugar por los involucrados, mientras continúan las labores de investigación y búsqueda relacionadas con estos hechos.

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La situación se encuentra bajo control y no existe riesgo para la población, aseguró la corporación.

Antes, se reportaban presunto disparos y el desalojo de una escuela cercana, sin embargo, la SSPC estatal descartó esta situación.

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Por su parte, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) activó de manera preventiva los protocolos establecidos en la escuela primaria "Ignacia Aguilar", sin que se registrara algún incidente y las clases continúan con normalidad y las autoridades educativas mantienen comunicación y coordinación permanente con madres y padres de familia para atender cualquier determinación que pudiera ser necesaria.