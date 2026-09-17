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Movilización policiaca en zona centro tras robo en vivienda

Los policías localizaron un arma de fuego que habría sido abandonada en el lugar por los delincuentes

Por Pulso Online

Septiembre 17, 2026 09:53 a.m.
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Movilización policiaca en zona centro tras robo en vivienda
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      Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) atendieron como primeros respondientes un reporte de robo a casa habitación registrado esta mañana en el Centro Histórico.

      Los hechos, en la calle Lerdo de Tejada, entre Abasolo y Primero de Mayo.

      A la llegada de las unidades, los presuntos responsables huyeron de la zona, por lo que se implementó un operativo de búsqueda.

      La SSPC estatal informó que durante la intervención fue localizada y asegurada un arma de fuego que habría sido abandonada en el lugar por los involucrados, mientras continúan las labores de investigación y búsqueda relacionadas con estos hechos.

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      La situación se encuentra bajo control y no existe riesgo para la población, aseguró la corporación.

      Antes, se reportaban presunto disparos y el desalojo de una escuela cercana, sin embargo, la SSPC estatal descartó esta situación.

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      Por su parte, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) activó de manera preventiva los protocolos establecidos en la escuela primaria "Ignacia Aguilar", sin que se registrara algún incidente y las clases continúan con normalidad y las autoridades educativas mantienen comunicación y coordinación permanente con madres y padres de familia para atender cualquier determinación que pudiera ser necesaria.

       

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