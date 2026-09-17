Denuncian a Morena ante INE por destape anticipado de "corcholatas"

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La representación de Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) denunció a Morena por actos anticipados de campaña al anunciar, a inicios de esta semana, otros cinco coordinadores estatales, quienes eventualmente se convertirán en sus candidatos a gobernador.

Denuncia formal de Movimiento Ciudadano ante el INE

"No podemos normalizar que se viole de esa manera la Constitución. Y no permitiremos que Morena se salga con la suya, que es simular cumplir la ley", señaló Juan Ignacio Zavala, presentante de MC ante el INE.

La queja se presentó este jueves a las 11:16 de la mañana por presuntas violaciones a las reglas de precampaña y campaña.

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Morena suma 10 estados definidos rumbo al 2027

Morena presentó, este lunes y martes, sus coordinadores para la Transformación en Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo y Baja California.

Anteriormente, a finales de agosto, ya habían presentado a los coordinadores de Querétaro, Colima, Sinaloa, Aguascalientes y Campeche.

El martes por la noche, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, celebró que el partido sume ya 10 entidades con coordinador y futuro candidato definido rumbo al proceso electoral de 2027.