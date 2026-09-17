Sheinbaum da su Segundo Grito entre dimes y diretes con Trump

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha llegado a su Segundo Grito de Independencia en medio de una serie de críticas del gobierno estadounidense, encabezado por su homólogo, el republicano Donald Trump, quien ha acusado al gobierno federal mexicano de no hacer suficiente en el combate al narcotráfico y a la corrupción en las élites políticas.

Segundo Grito de Sheinbaum y críticas de Trump

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo salió la noche del 15 de septiembre para emitir las clásicas arengas en reconocimiento a los héroes y heroínas de la Independencia. Y al igual que en su primer grito, dedicó un espacio para gritar "¡vivas!" en favor de la libertad, la soberanía nacional y los migrantes.

-----Trump pide a México ir contra "funcionarios corruptos"

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Fiel a su estilo ríspido, el presidente Trump inició esta serie de "dimes y diretes" entre jefes de Estado. En su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada el miércoles 16 de septiembre, el mandatario estadounidense reconoció a su homóloga mexicana en la lucha contra el narcotráfico.

Pese a que destacó operativos de alto impacto, como el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", Trump consideró que México debe implementar medidas adicionales contra las organizaciones "narcoterroristas" que, advirtió, cada vez dominan más territorio nacional y amenazan a la seguridad de los Estados Unidos.

"México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada", indicó.

Pero el golpe mayor ocurrió cuando aseguró que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar también por "exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país".

Esta declaración se da en un contexto en el que el Departamento de Justicia de EU imputó, desde el pasado 29 de abril, a 10 exfuncionarios mexicanos de presuntamente pactar con la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador exmorenista Enrique Inzunza Cázarez, quien se ha aferrado a su escaño ahora como legislador sin partido.

Respuesta de Sheinbaum y postura mexicana

Sin mencionar a su homólogo de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que México no será colonia ni protectorado de ningún país extranjero, pues afirmó que la soberanía nacional se defiende con la memoria histórica y voluntad popular.

Al encabezar el Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia, la Mandataria federal dio un discurso en donde reconoció a los protagonistas del movimiento independentista, particularmente a Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, a quienes presentó como referentes de una lucha popular por la libertad, la justicia y la soberanía.

"México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende", garantizó.

-----"No necesitamos que nos juzguen desde afuera"

En la "Mañanera del Pueblo" del jueves 17 de septiembre, la Presidenta expresó que "no necesitamos que nos juzguen desde afuera" después de las declaraciones que realizó Donald Trump sobre la necesidad de enjuiciar a funcionarios corruptos.

La respuesta de Sheinbaum Pardo fue hacer un llamado a que Estados Unidos haga su propio trabajo contra las drogas:

"Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos (...) ¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero en los Estados Unidos? Porque nosotros en México estamos actuando", aseveró.

La jefa de Estado reiteró que la delincuencia organizada de México tiene un alto poder por el paso ilegal de armas de EU a nuestro país. Además, defendió que se actúa en contra de servidores públicos cuando hay pruebas de posibles nexos con criminales, independientemente del partido político del que emanen.

"Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días, y lo informamos", remarcó.

Embajada de Estados Unidos reafirma cooperación y advierte

Sin una respuesta directa de Donald Trump ante este intercambio de declaraciones, la Embajada de Estados Unidos en México refrendó la colaboración bilateral para detener el flujo de drogas, pero advirtió que apoyar a narcoterroristas tiene consecuencias.

La sede diplomática, a cargo de Ronald Johnson, reiteró que la administración trumpista "está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen".

"Pero bajo el liderazgo del presidente Trump y el fiscal general Blanche, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas está en la vanguardia absoluta de 'hacer a América segura de nuevo' mediante la destrucción y el desmantelamiento de estos cárteles terroristas", sostuvo.