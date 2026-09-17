Detienen a pareja en presuntos actos sexuales en vía pública
Eduardo "N" y Nadia "N" fueron asegurados en la colonia Foresta
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Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, luego de que presuntamente fueran sorprendidos realizando actos de índole sexual en la vía pública.
Los hechos ocurrieron en la colonia Foresta, donde fueron asegurados Eduardo "N", de 21 años, y Nadia "N", de 23 años.
Durante la intervención también fue asegurado un vehículo relacionado con el hecho.
Ambas personas fueron informadas de sus derechos y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.
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