Evacúan a trabajadores por conato de incendio en SAT Monterrey

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MONTERREY, N.L., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Al menos 209 trabajadores de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron evacuados tras un conato de incendio, en el centro de Monterrey.

Conato de incendio en SAT Monterrey: causas y control

El reporte fue recibido a las 10:40 horas en el inmueble ubicado en el cruce de Pino Suárez Sur y Padre Mier Poniente. Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y localizaron el fuego en el segundo piso.

Según el reporte de la corporación, el incendio aparentemente se originó por un cortocircuito en una lámpara. La situación fue controlada y posteriormente se inició una inspección de las instalaciones para descartar riesgos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Evacuación y rescate durante la emergencia

Como medida preventiva, la brigada interna evacuó los primeros dos niveles del edificio. Entre las personas desalojadas se encontraban trabajadores y visitantes que se encontraban en las oficinas al momento de la emergencia.

La falla eléctrica también provocó que un elevador dejara de funcionar con una persona en su interior. Personal de emergencia intervino para atender el incidente y realizar el rescate.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León y Policía de Monterrey.