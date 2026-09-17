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Evacúan a trabajadores por conato de incendio en SAT Monterrey

Personal de emergencia rescató a una persona atrapada en un elevador tras la falla eléctrica.

Por El Universal

Septiembre 17, 2026 04:11 p.m.
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Evacúan a trabajadores por conato de incendio en SAT Monterrey
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      MONTERREY, N.L., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Al menos 209 trabajadores de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron evacuados tras un conato de incendio, en el centro de Monterrey.

      Conato de incendio en SAT Monterrey: causas y control

      El reporte fue recibido a las 10:40 horas en el inmueble ubicado en el cruce de Pino Suárez Sur y Padre Mier Poniente. Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y localizaron el fuego en el segundo piso.

      Según el reporte de la corporación, el incendio aparentemente se originó por un cortocircuito en una lámpara. La situación fue controlada y posteriormente se inició una inspección de las instalaciones para descartar riesgos.

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      Evacuación y rescate durante la emergencia

      Como medida preventiva, la brigada interna evacuó los primeros dos niveles del edificio. Entre las personas desalojadas se encontraban trabajadores y visitantes que se encontraban en las oficinas al momento de la emergencia.

      La falla eléctrica también provocó que un elevador dejara de funcionar con una persona en su interior. Personal de emergencia intervino para atender el incidente y realizar el rescate.

      Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León y Policía de Monterrey.

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