Sepúlveda volvería ante los Bravos; Rivero, en duda

México.- Cruz Azul recibió buenas noticias en la antesala del duelo frente a Juárez por la jornada 9 del Apertura 2025. Nicolás Larcamón confirmó que Ángel Sepúlveda, goleador de la Máquina, está prácticamente listo para regresar tras superar su lesión.

El delantero celeste ya entrenó a la par del plantel y solo resta la aprobación final del cuerpo médico para que pueda entrar en la convocatoria. “(Ángel Sepúlveda) se reincorporó a la par del grupo… es parte de la convocatoria seguro para el partido tanto del viernes como para el resto de la semana”, aseguró el técnico argentino en conferencia.

Larcamón dejó claro que no existe un delantero titular indiscutible. Tanto Gabriel “Toro” Fernández como Sepúlveda tienen las mismas posibilidades de arrancar. “’Sepu’ está de vuelta, todo en el tiempo que no pudo estar, lo hizo muy bien (‘Toro’ Fernández) no podemos hablar de número uno y número dos”, explicó.

El estratega destacó la competencia interna como uno de los puntos más fuertes del plantel. “Saben todos que nadie se puede relajar porque atrás de cada titularidad hay otro jugador que lo puede hacer muy bien”, señaló, haciendo hincapié en la exigencia por mantener el nivel en cada posición.

Sobre la posibilidad de ver juntos a Sepúlveda y Fernández, Larcamón no cerró la puerta. “Hasta mañana (jueves) valoraremos quién está mejor, hasta incluso con la posibilidad siempre de que jueguen los dos en cancha”, dijo, dejando abierta la opción de un ataque en dupla.