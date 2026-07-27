México registra superávit comercial de 9.857 mdd en 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México registró un superávit en la balanza comercial de 9.857 millones de dólares entre enero y junio de 2026, lo que se compara con el superávit de 1.432 millones de dólares del mismo periodo de 2025, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, en el sexto mes del año se registró un superávit de 4.090 millones de dólares, en buena medida gracias a las exportaciones no petroleras.

De enero a junio, las exportaciones se elevaron un 24,6 % interanual a los 389.723,3 millones de dólares, precisó el organismo con base en cifras originales.

Pero las ventas petroleras decrecieron un 2,9 % interanual al situarse en 10.866,2 millones de dólares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que las no petroleras se elevaron un 25,6 % hasta los 378.856,1 millones de dólares.

Por otro lado, las importaciones subieron un 22 % al totalizar 379.866 millones de dólares.

Las importaciones petroleras se elevaron un 12,1 % año interanual, al ubicarse en 26.210,5 millones de dólares. Mientras, las no petroleras aumentaron un 22,8 % al sumar 353.655,5 millones de dólares.

Asimismo, solo en junio, México reportó un superávit comercial de 4.089,9 millones de dólares tras una subida de 34,4 % de las exportaciones.

El Inegi recordó que el superávit de junio no tuvo variaciones respecto al mismo mes de 2025 y se registró después de la cifra positiva de 2.259 millones de dólares de mayo pasado.

El avance mensual, respecto a mayo, "se originó de un incremento en el superávit de la balanza de productos no petroleros" y "de un alza en el déficit de la balanza de productos petroleros", apuntó el organismo autónomo en su informe.

Las exportaciones aumentaron un 34,4 % interanual hasta los 72.551 millones de dólares.

Las ventas petroleras se elevaron un 43,4 % interanual al situarse en 2.091,1 millones de dólares y las no petroleras se elevaron un 34,1 % hasta los 70.459,9 millones de dólares.

Además, las importaciones aumentaron un 28 % hasta los 68.461,1 millones de dólares.

Las compras petroleras se elevaron un 39,8 % año contra año, al ubicarse en 5.487,2 millones de dólares; mientras que las no petroleras crecieron un 27,1 % al sumar 62.973,9 millones de dólares.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8.212 millones de dólares de 2024.

El país cerró el 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

México se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pronosticaron una recesión para México ante los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, que logró esquivar.