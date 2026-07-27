logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Premundial Sub-20: ¿Cuándo y dónde ver el México vs Costa Rica?

El equipo dirigido por Alex Diego mostró solidez en su debut y buscará mantener el ritmo

Por El Universal

Julio 27, 2026 01:33 p.m.
A
Premundial Sub-20: ¿Cuándo y dónde ver el México vs Costa Rica?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bajo la dirección técnica de Alex Diego, el Tricolor buscará aprovechar su condición de local para firmar una actuación destacada.

      Con sedes en Puebla y la Ciudad de México, la Selección Mexicana arrancó el certamen con una sólida victoria sobre Antigua y Barbuda, resultado que reforzó su condición de favorita dentro del Grupo B.

      Ahora, el siguiente desafío será Costa Rica, selección que debutó con un triunfo por (1-0) ante Guatemala y que llega con la intención de mantenerse en la pelea por el liderato del sector.

      El conjunto dirigido por Randall Rowe ha mostrado orden y competitividad, además de contar con Keyner Hernández como su principal referente ofensivo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El duelo también tendrá un ingrediente especial de revancha para los costarricenses, ya que el antecedente más reciente entre ambas selecciones terminó con una victoria de (1-0) para México en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca.

      Con ambos equipos invictos, el enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos.

      ¿Cuándo y dónde ver el México vs Costa Rica?

      Fecha: Lunes 27 de julio

      Horario: 20:00

      Transmisión: ESPN.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Premundial Sub-20: ¿Cuándo y dónde ver el México vs Costa Rica?
      Premundial Sub-20: ¿Cuándo y dónde ver el México vs Costa Rica?

      Premundial Sub-20: ¿Cuándo y dónde ver el México vs Costa Rica?

      SLP

      El Universal

      El equipo dirigido por Alex Diego mostró solidez en su debut y buscará mantener el ritmo

      Chicharito regresa con el Atlético Dallas
      Chicharito regresa con el Atlético Dallas

      "Chicharito" regresa con el Atlético Dallas

      SLP

      El Universal

      Tras ocho meses sin jugar, evita el retiro y continuará su carrera en Estados Unidos

      Liga MX: La tabla de posiciones al terminar la jornada 2
      Liga MX: La tabla de posiciones al terminar la jornada 2

      Liga MX: La tabla de posiciones al terminar la jornada 2

      SLP

      El Universal

      Xolos de Tijuana encabezan la clasificación con seis puntos y mejor diferencia de gol

      Hazaña histórica de Isaac del Toro
      Hazaña histórica de Isaac del Toro

      Hazaña histórica de Isaac del Toro

      SLP

      El Universal

      Consigue el tercer lugar en el Tour de Francia y campeón de jóvenes