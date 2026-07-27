Vecinos de Álvaro Obregón levantan bloqueo tras diálogo con autoridades

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Antes del mediodía de este lunes, vecinos de la colonia Cove, en la alcaldía Álvaro Obregón, bloquearon durante aproximadamente una hora la circulación en el cruce de Sur 122 y Minas de Arena, a un costado de la estación Observatorio del Metro, para exigir atención a las afectaciones que, aseguran, ha dejado la construcción de la Línea 12 del Metro.

Los habitantes denunciaron que las obras han generado problemas de movilidad y deterioro en la zona, además de la falta de servicios públicos y de una respuesta por parte de las autoridades de la alcaldía a sus demandas.

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Con pancartas y consignas, los manifestantes cerraron la vialidad para visibilizar sus inconformidades y exigir la instalación de una mesa de trabajo que permita atender las necesidades de la colonia.El bloqueo provocó afectaciones al tránsito vehicular en los accesos a Observatorio y complicó la circulación para automovilistas y transporte público que transitan por esa zona del poniente de la Ciudad de México.Durante la protesta, personal de Concertación Política de la Ciudad de México acudió al lugar para entablar diálogo con los inconformes y buscar una solución al conflicto.Tras cerca de una hora de negociaciones, los vecinos retiraron el bloqueo y la circulación fue restablecida de manera paulatina, mientras las autoridades dieron seguimiento a las peticiones planteadas por los habitantes de la colonia Cove.