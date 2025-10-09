Sigue sumando experiencia Luis Limón

El potosino Luis Limón fue uno de los protagonistas de la apertura de la Nascar México Series en el Óvalo Potosino. Desde tempranas horas, cientos de aficionados llegaron para presenciar la primera carrera del programa, que inició con la categoría Trucks México Series, donde Limón participó por segunda ocasión.

Durante la competencia, Limón optó por evitar los contactos en pista y concentrándose en finalizar la carrera. “El objetivo era hacer una carrera cerebral, estar fuera de los contactos, terminar la competencia y adquirir la mayor cantidad de información para familiarizarnos con la camioneta, así como con la categoría”, explicó el piloto. Este enfoque – aseguro- le permitió acumular experiencia y conocimiento sobre la dinámica de la categoría, considerada una de las más competitivas del automovilismo nacional.

Además de su participación en la Trucks México Series, el piloto continúa activo en campeonatos de kartismo y ya proyecta su desarrollo rumbo a la temporada 2026. “Agradezco a mi equipo Anvi Motorsports y a mis patrocinadores SEMEX, LEGEL Logistics, Lemon Deliveries y Grúas de Saltillo por brindarme las herramientas necesarias para competir y aprender en la pista”, agregó.

La Trucks México Series es reconocida por su nivel competitivo, donde los pilotos combinan velocidad y estrategia para sortear las exigencias de cada carrera.

Con esta segunda aparición, Luis Limón sigue sumando experiencia y reforzando su camino dentro del automovilismo mexicano, consolidando su proyección a mediano plazo y manteniéndose activo en distintos campeonatos que le permiten perfeccionar habilidades y adquirir mayor conocimiento de las categorías superiores.