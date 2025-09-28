logo pulso
Siguen los Mets en la lucha por comodín

Por AP

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Siguen los Mets en la lucha por comodín

MIAMI.- Pete Alonso conectó un jonrón y un doble impulsor, Clay Holmes se combinó con tres relevistas para permitir solo un hit, y los Mets de Nueva York vencieron 5-0 a los Marlins de Miami el sábado, llevando su destino en los playoffs al último día de la temporada regular.

Los Mets (83-78) se colocaron medio juego por delante de Cincinnati (82-78) por el último comodín de la Liga Nacional. Los Rojos estaban programados para jugar más tarde el sábado contra el campeón de la División Central de la Liga Nacional, Milwaukee.

Debido a que los Rojos tienen la ventaja en el desempate directo, Nueva York necesita que Cincinnati pierda al menos uno de sus dos últimos juegos contra los Cerveceros para tener una oportunidad de llegar a la postemporada.

Holmes (12-8) permitió un hit en seis entradas con tres bases por bolas y un ponche. Brooks Raley y Tyler Rogers trabajaron cada uno una entrada perfecta antes de que el boricua Edwin Díaz consiguiera los tres outs para finalizar el juego.

El dominicano Eury Pérez (7-6) ponchó a un récord personal de 11 bateadores mientras permitía tres carreras y tres hits en cinco 1/3 entradas.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1 con una anotada y una producida. El venezolano Francisco Alvarez de 3-1 con una anotada. El dominicano Ronny Mauricio de 4-1.

