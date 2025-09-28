Saca Monterrey, con apuros los tres puntos

MONTERREY, NL.- Con un gol de Lucas Ocampos y un par de tantos anulados a Sergio Ramos que dejaron a la afición regia con el grito de gol amarrado en la garganta, los Rayados de Monterrey lograron mantenerse en la pelea por el liderato al derrotar a Santos Laguna (1-0).

El partido arrancó con un Monterrey decidido a borrar la humillación de su reciente 6-2 frente a Toluca. Los norteños buscaron el arco rival, aunque con la puntería un tanto desviada. Por su parte, Santos, que venía de sorprender a Xolos, parecía más interesado en no cometer errores que en atacar. El primer susto llegó en el minuto 8, cuando Sergio Ramos cabeceó al fondo de las redes… sólo para que el VAR le dijera “no tan rápido”, por un fuera de juego apretado. La afición regia, que ya gritaba el gol, pasó de la euforia al enojo de un segundo al otro.

El momento clave llegó a los 36’, cuando Gerardo Arteaga, con un centro preciso encontró la cabeza de Lucas Ocampos, quien no perdonó y mandó el balón al ángulo, lejos del alcance de Acevedo.

En la segunda mitad, Santos, con cambios como el ingreso de Jordán Carrillo y Anthony Lozano, buscó el empate, pero sus ataques no fueron efectivos.

Monterrey seguía generando peligro. Berterame, a los 70’, estrelló un remate en el poste, haciendo que los aficionados se agarraran la cabeza. El clímax del drama llegó a los 58’’ cuando Ramos marcó otro gol… ¡y otra vez fue anulado! Esta vez, por una falta dentro del área. La mala noche para Ramos no terminó con ese par de tantos anulados, ya que, en la compensación, el español terminó con el rostro ensangrentado tras recibir una patada de parte de Anthony Lozano, quien se fue expulsado.

El final desató la fiesta en el Gigante de Acero.