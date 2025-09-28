Sheinbaum destaca el “histórico” acuerdo

Ciudad de México.- Al asegurar que “la soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás con el Gobierno de Estados Unidos”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, a través del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, se alcanzó un acuerdo histórico para que el país vecino refuerce sus operativos de control en el tráfico de armas hacia México.

“Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”, sostuvo la mandataria federal al encabezar un acto en Mazatlán, acompañada del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta la entidad.

La presidenta subrayó que su administración mantendrá el respaldo al estado con la presencia constante del gabinete de seguridad y la coordinación de todas las fuerzas federales.

“Estamos apoyando al gobierno de Sinaloa y a su pueblo en el tema de seguridad. Cada 15 días el gabinete de seguridad está aquí: el secretario de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Apoyarán con elementos de todas las corporaciones y vamos a seguir así”, expuso.

Sheinbaum reiteró que la estrategia federal está basada en atacar las causas de la violencia, fortalecer la Guardia Nacional y trabajar con inteligencia, investigación y judicialización, además de una estrecha coordinación con las fiscalías estatales y federales.

“Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar”, dijo.

En materia de cooperación bilateral, la presidenta hizo énfasis en que la relación con Washington no significará en ningún caso ceder soberanía.

“Uno de los temas que nos plantearon fue la seguridad y siempre dijimos dos cosas: sí a la coordinación, sí a la colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de soberanía. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, enfatizó.