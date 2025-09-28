Vuelve Pachuca a la senda triunfal

En su visita al Hidalgo, el Club Atlético de San Luis tuvo la ventaja pero la dejo ir en la segunda mitad, para terminar perdiendo 2 goles por 1, con una solitaria anotación de Sebastián Pérez Bouquet.

Desde los primeros minutos, los dirigidos por Guillermo Abascal mostraron su intención ofensiva. Al 5’, Pérez Bouquet generó la primera ocasión con un disparo desde los linderos del área que fue contenido por el arquero local. La recompensa llegó al 13’, cuando tras un centro preciso de Miguel Garcfa desde la banda, Sebastián Pérez Bouquet se elevó dentro del áarea y conectó un cabezazo que terminó en las redes,firmando el 0-1 parcial.

Sin embargo, Pachuca reaccionó. Al 32, una falta dentro del área fue sancionada como penaltiy Enner Valencia lo convirtió en el gol del empate. Apenas siete minutos más tarde, los locales voltearon el marcador con un desafortunado autogol de Juan Manuel Sanabria, que en un intento de despeje envió el balón a su propia porterfa.

En la segunda mitad, al 68’, Pachuca volvió a anotar, pero la acción fue invalidada tras la revisión en el VAR por una falta previa. San Luis aprovechó ese envión anímico para insistir en busca del empate. En el cierre del partido, Juan Manuel Sanabria estuvo cerca con un tiro libre que se fue por encima del arco y, en el agregado, Óscar Macas probó con un disparo potente que obligó al guardameta hidalguense a intervenir y mandar el esférico al tiro de esquina,

Pese a los intentos finales, el marcador no se movió más y los tres puntos fueron para los locales. Atlético de San Luis volverá a la actividad el próximo viernes 3 de octubre cuando visite el puerto del pacifico para jugar en el Encanto ante Mazatlán.