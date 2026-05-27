SLP llega a las 100 medallas en la ON
La nadadora Paloma Palacios suma plata en aguas abiertas
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La delegación de San Luis Potosí alcanzó una cifra histórica dentro de la Olimpiada Nacional 2026 al llegar a las 100 medallas en la justa nacional.
La presea número 100 fue conquistada por Paloma Palacios, quien volvió a subir al podio al obtener la medalla de plata en la prueba Knock Out 14-15 de aguas abiertas, competencia celebrada en Bahía de Banderas.
La atleta potosina continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de la delegación estatal gracias a su constancia y alto nivel competitivo dentro de las disciplinas acuáticas.
Con esta actuación, Paloma Palacios suma ya un total de ocho medallas dentro de la Olimpiada Nacional 2026, cosecha integrada por tres preseas de oro, tres de plata y dos de bronce, obtenidas tanto en natación como en aguas abiertas.
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El logro representa además un momento histórico para el deporte potosino, reflejando el esfuerzo, preparación y disciplina de las y los atletas que representan al estado en la máxima justa juvenil del país.
La marca de las 100 medallas reafirma también el crecimiento deportivo que vive San Luis Potosí y el impulso que distintas disciplinas han tenido en esta edición de la Olimpiada Nacional 2026.
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