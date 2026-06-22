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Sobresalen RG2 y Rancho San Carlos

Por Romario Ventura

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Sobresalen RG2 y Rancho San Carlos
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      Se llevó a cabo la segunda fase de la Zona Centro del Congreso y Campeonato Estatal Charro 2026 "Marco Albino Solís Ugalde", teniendo como escenario el Lienzo Charro Hermoso Cariño, donde los equipos participantes buscaron sumar unidades en su camino dentro del certamen estatal.

      En la primera competencia de la jornada, Rancho San Carlos La Estancia se llevó la victoria con una destacada actuación al acumular 351 puntos, superando a JP Zermeño, que finalizó con 213 unidades, mientras que Potosina Verde concluyó su participación con 189 puntos.

      Más tarde, en la segunda charreada de la fase, el equipo RG2 fue el gran protagonista al registrar la mejor puntuación de la jornada con 489 puntos, imponiéndose con amplia ventaja sobre Cortijo Mobil, que terminó con 292 unidades, y Rancho Las Mercedes, que cerró con 227 puntos.

      Con estos resultados, la actividad del Congreso y Campeonato Estatal Charro 2026 "Marco Albino Solís Ugalde" continúa desarrollándose en la Zona Centro, donde los equipos buscan consolidar su desempeño y avanzar en una de las competencias más importantes de la charrería potosina.

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