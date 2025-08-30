logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE BINGO

Fotogalería

TARDE DE BINGO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sorprenden los Piratas a Medias Rojas 4-2

Por AP

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Sorprenden los Piratas a Medias Rojas 4-2

BOSTON.- Paul Skenes lanzó seis entradas con autoridad, mientras que Tommy Pham y Andrew McCutchen conectaron dobles consecutivos para que los Piratas de Pittsburgh se impusieran el viernes 4-2 sobre los Medias Rojas de Boston.

Los Piratas pusieron fin a la labor de Payton Tolle, fenómeno potencial de Boston, en su debut en las Grandes ligas.

Skenes (9-9) permitió una carrera limpia con siete hits y una base por bolas. Repartió seis ponches en el mismo número de entradas.

El dominicano Dennis Santana lanzó la novena para conseguir su undécimo salvamento y darles a los Piratas, que están en último lugar, su séptima victoria en nueve juegos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Convocado tras la baja de Walker Buehler, quien aseguró la coronación en la Serie Mundial, Tolle había permitido solo un hit en cinco entradas y fue retirado después de aceptar sencillos consecutivos con un out en la sexta.

Tras estrechar la mano del manager boricua Alex Cora en el montículo, Tolle salió del campo con una ovación de los fanáticos, que se pusieron pie. Miró al cielo mientras dejaba el terreno.

Pham siguió con una línea sobre la cabeza del jardinero central Greg Weissert (6-5), empatando el juego 2-2 y privando a Tolle de la victoria. McCutchen, quien totalizó tres hits en el juego.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Avanza C. Alcaraz sin contratiempos
Avanza C. Alcaraz sin contratiempos

Avanza C. Alcaraz sin contratiempos

SLP

AP

El hispano se impone en sets corridos a Luciano Darderi en el US Open

Mantienen Filis liderato del Este
Mantienen Filis liderato del Este

Mantienen Filis liderato del Este

SLP

AP

Con elevado de sacrificio de Kyle Schwarber se imponen a Bravos

Se lleva Juan Ayuso etapa de montaña
Se lleva Juan Ayuso etapa de montaña

Se lleva Juan Ayuso etapa de montaña

SLP

AP

El español gana la séptima carrera de la Vuelta a España y Traeen se mantiene líder

Monserrat de la Rosa se presenta al Nacional Off Road en Rioverde
Monserrat de la Rosa se presenta al Nacional Off Road en Rioverde

Monserrat de la Rosa se presenta al Nacional Off Road en Rioverde

SLP

Romario Ventura