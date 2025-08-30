Sorprenden los Piratas a Medias Rojas 4-2

BOSTON.- Paul Skenes lanzó seis entradas con autoridad, mientras que Tommy Pham y Andrew McCutchen conectaron dobles consecutivos para que los Piratas de Pittsburgh se impusieran el viernes 4-2 sobre los Medias Rojas de Boston.

Los Piratas pusieron fin a la labor de Payton Tolle, fenómeno potencial de Boston, en su debut en las Grandes ligas.

Skenes (9-9) permitió una carrera limpia con siete hits y una base por bolas. Repartió seis ponches en el mismo número de entradas.

El dominicano Dennis Santana lanzó la novena para conseguir su undécimo salvamento y darles a los Piratas, que están en último lugar, su séptima victoria en nueve juegos.

Convocado tras la baja de Walker Buehler, quien aseguró la coronación en la Serie Mundial, Tolle había permitido solo un hit en cinco entradas y fue retirado después de aceptar sencillos consecutivos con un out en la sexta.

Tras estrechar la mano del manager boricua Alex Cora en el montículo, Tolle salió del campo con una ovación de los fanáticos, que se pusieron pie. Miró al cielo mientras dejaba el terreno.

Pham siguió con una línea sobre la cabeza del jardinero central Greg Weissert (6-5), empatando el juego 2-2 y privando a Tolle de la victoria. McCutchen, quien totalizó tres hits en el juego.