Steelers y Rodgers superan a Saints

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Aaron Rodgers guió a los Steelers de Pittsburgh a una victoria por 16-10 sobre los Sainst de Nueva Orleans en el histórico primer partido de temporada regular de la NFL disputado en París, celebrado en el Estadio de Francia ante el entusiasmo de los aficionados internacionales.

El mariscal de campo de los Steelers, cuatro veces MVP de la liga, tuvo una actuación destacada al lanzar para 212 yardas y un pase de anotación. Este envío a las diagonales no solo abrió el marcador de touchdowns para su equipo, sino que elevó la cuenta personal de Rodgers a 540 pases de anotación en su carrera, consolidándose firmemente en el tercer puesto histórico de la NFL, por detrás de las leyendas Drew Brees (571) y Tom Brady (649).

El encuentro comenzó con un dominio terrestre de Pittsburgh impulsado por Jaylen Warren, quien avanzó 43 yardas en la serie inicial. Aunque la ofensiva se atascó en la zona roja, Chris Boswell inauguró el marcador con un gol de campo de 28 yardas. Los Saints respondieron en el segundo cuarto con una ofensiva de 62 yardas comandada por Tyler Shough, que permitió a Daniel Carlson empatar 3-3.

Posteriormente, una espectacular conexión de 51 yardas entre Rodgers y DK Metcalf dejó a los Steelers en la yarda cinco rival, posición que aprovecharon de inmediato con un pase de anotación hacia Darnell Washington para recuperar la ventaja 10-3. Nueva Orleans reaccionó rápidamente empatando 10-10 gracias a un envío de Shough hacia Devaughn Vele, pero Boswell mandó a Pittsburgh al descanso con una ventaja de 13-10 tras acertar una patada de 47 yardas en el último segundo.

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El momento definitivo llegó en el tercer cuarto. Los Saints consumieron la mitad del reloj en una serie que amenazaba con darles la vuelta al marcador, pero a solo 10 yardas de la anotación, el defensivo Payton Wilson interceptó un pase crítico de Shough. Esta jugada fue capitalizada por los Steelers con otro gol de campo de Boswell, sellando el definitivo 16-10. Con este resultado, Pittsburgh se afianza en la cima de la división Norte de la AFC con un récord de 5-2, mientras que los Saints caen al tercer puesto de la NFC Sur con una marca de 2-5.

A pesar de que la NFL canceló varios eventos previos con fanáticos debido a las constantes protestas en la capital francesa, el partido se desarrolló sin contratiempos. Ante el éxito del evento, el comisionado Roger Goodell aseguró de forma tajante que la liga regresará a París para celebrar más compromisos de temporada regular en el futuro.