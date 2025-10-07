Sufre Barkley por repetir temporada de 2.000 yardas

FILADELFIA.- Tal vez Saquon Barkley debería publicar un mensaje críptico en las redes sociales en los próximos días si quiere acarrear el balón más de seis veces.

¿Qué más haría falta para que los Eagles de Filadelfia recuerden que tienen a un corredor de 2.000 yardas y al Jugador Ofensivo del Año de la AP 2024?

Olvídense de perseguir la historia como el primer corredor en conseguir temporadas consecutivas de 2.000 yardas por tierra. Barkley podría ni siquiera alcanzar las 1.000 yardas por el ritmo que lleva en cinco partidos para los Eagles (4-1). Barkley corrió el domingo solo 30 yardas —obtuvo 17 de ellas en una sola jugada, su carrera más larga de la temporada— en la derrota 21-17 ante Denver y tiene apenas 267 yardas en total en la temporada.

Para un rápido recordatorio de lo dominante que fue Barkley la temporada pasada, corrió para un récord de franquicia de 255 yardas y 205 yardas en dos juegos contra los Rams.

Barkley volverá a su primer hogar en la NFL para jugar contra los Giants de Nueva York el jueves por la noche buscando cualquier tipo de chispa para impulsar su temporada. Por supuesto, él no es quien decide las jugadas; eso recae en el coordinador ofensivo de primer año Kevin Patullo (con aportes en la planificación del juego del entrenador Nick Sirianni) y él fue quien decidió darle a Barkley un mínimo de seis acarreos en la temporada.

Los Eagles intentaron apaciguar a sus receptores después de que Brown causara un pequeño revuelo la semana pasada con una publicación que parecía indicar que estaba descontento con su papel. Brown luego aclaró que su publicación no era gran cosa, aunque está claro que los Eagles escucharon. DeVonta Smith tuvo su primer juego de recepción de 100 yardas de la temporada.