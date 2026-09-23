logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sufren los Rockies su derrota 100 en la campaña

Por AP

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Sufren los Rockies su derrota 100 en la campaña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      DENVER.- Nolan Arenado conectó su 28.º jonrón de la temporada, la mayor cantidad del equipo, entre sus tres imparables; Michael Soroka ponchó a nueve en siete entradas en las que permitió una carrera, y los Diamondbacks de Arizona vencieron el martes 7-2 a Colorado, provocando la 100ma derrota de los Rockies esta campaña.

      La victoria mantuvo a los Dbacks a cuatro juegos de Filadelfia en la carrera por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Nacional, con cinco partidos de temporada regular restantes para ambos equipos.

      La derrota de los Rockies convirtió a Colorado en la primera franquicia en perder al menos 100 juegos en cuatro temporadas consecutivas desde los Mets de Nueva York de 1962-65.

      Arenado, cuatro veces All-Star durante su etapa con Colorado, extendió a 16 juegos su racha embasándose. En ese lapso está bateando para .379 con siete jonrones y 14 carreras impulsadas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El venezolano Gabriel Moreno impulsó dos carreras, con lo que llegó a 10 carreras impulsadas en los últimos 16 juegos de Arizona. El dominicano Geraldo Perdomo sumó tres hits y una carrera impulsada para los Diamondbacks.

      En cuatro aperturas contra los Rockies esta temporada, Soroka (9-5) ha permitido apenas cuatro carreras limpias en 23 entradas, con 23 ponches y seis bases por bolas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Las artes marciales mixtas, sin jaula ni sangre, buscan llegar a los Olímpicos
        Las artes marciales mixtas, sin jaula ni sangre, buscan llegar a los Olímpicos

        Las artes marciales mixtas, sin jaula ni sangre, buscan llegar a los Olímpicos

        SLP

        AP

        La Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (FIMMA) presenta una versión de MMA Light en los Juegos Asiáticos, buscando aceptación olímpica.

        Chequia avanza a semifinales en Copa Billie Jean King tras victorias clave
        Chequia avanza a semifinales en Copa Billie Jean King tras victorias clave

        Chequia avanza a semifinales en Copa Billie Jean King tras victorias clave

        SLP

        AP

        Noskova conectó 15 aces para sellar el pase de Chequia a semifinales en Shenzhen, mientras Bouzkova ganó en tres sets.

        Fórmula 1 compite en Azerbaiyán pese a guerra con Irán
        Fórmula 1 compite en Azerbaiyán pese a guerra con Irán

        Fórmula 1 compite en Azerbaiyán pese a guerra con Irán

        SLP

        AP

        El Gran Premio de Azerbaiyán se adelanta al sábado por el Día del Recuerdo nacional.

        Real Madrid acusa a Javier Tebas de atacar al club desde la presidencia de LaLiga
        Real Madrid acusa a Javier Tebas de atacar al club desde la presidencia de LaLiga

        Real Madrid acusa a Javier Tebas de atacar al club desde la presidencia de LaLiga

        SLP

        EFE

        El equipo cuestionó la neutralidad del dirigente