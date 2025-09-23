Capturan a hombre que atacó a adolescente con una navaja
AXTLA.- Policías de Investigación detuvieron en Axtla a un hombre que habría lesionado con una navaja a una adolescente.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que se detuvo a Rodrigo “N”, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado agravado.
Fue el 18 de septiembre de 2025, cuando el probable responsable habría lesionado a una adolescente de 13 años de edad con una navaja en el cuello, tras llevarla a un predio de la localidad de Michotlayo.
Estas acciones fueron añadidas a una carpeta de investigación que fue robustecida por agentes Fiscales, mismos que promovieron la respectiva orden de aprehensión en contra del imputado.
Rodrigo “N” fue detenido por elementos de la Policía de Investigación, al ser localizado en el barrio San Miguel del mismo municipio; posteriormente fue recluido en el centro penitenciario respectivo, donde enfrentará el delito de homicidio calificado agravado en grado de tentativa ante un Juez de control.
