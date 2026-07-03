Suiza sin problemas derrota a Argelia 2-0

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CIUDAD DE MÉXICO.- Sin mucho esfuerzo de por medio, Suiza selló su victoria de 2-0 sobre Argelia para así asegurar su pase a los octavos de final del Mundial 2026 para continuar su sueño.

La eliminatoria se pronosticaba como un duelo parejo y así fue. Los primeros fueron trabados, ambos con posibilidades de ofender al otro, pero los que encontraron la red fueron los suizos.

En una gran jugada por la banda izquierda de Mazambi, quien desbordó con velocidad y regates, metió un venenoso centro que encontró el pie del goleador Breel Embolo al minuto 10 del encuentro.

Pese al gol, el cuadro africano seguía insistiendo e intentando encontrar el empate... se acercaban, pero no concretaban.

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La zaga helvética no cayó ante los embates argelinos, algo sumamente vital para mantener su ventaja e inspirar confianza a los del ataque.

Esos primeros 45 minutos fueron, hasta cierto punto, dominados totalmente por los europeos que buscaban una y otra vez el segundo tanto de la noche para irse tranquilos al medio tiempo, pero no llegó.

La segunda anotación de Suiza sí llegó un par de segundos después de la reanudación del encuentro. La defensa argelina se equivocó ante la presión del ataque rival, lo que dejó el balón a disposición de Dan Ndoye, quien sacó un potente derechazo, en el que poco pudo hacer Luca Zidane, y de esta forma aumentar su ventaja.

Esta segunda mitad fue bastante parecida a la primera, en la que los europeos estuvieron encima e incluso perdonaron en un par de ocasiones. En el minuto 82, Rieder tuvo la gran oportunidad de hacer el tercero, el balón le quedo frente a la portería que ya no contaba con Zidane, pero impactó mal el balón y se perdió esa anotación.