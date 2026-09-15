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Suma el ADSL otra derrota

Cayó en su visita a León en el cierre de la jornada 8

Por Romario Ventura

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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      El Atlético de San Luis no levanta y sufrió una derrota de 2-0 ante León en el Estadio León conocido como el Nou Camp, en el encuentro que puso fin a la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

      El conjunto potosino mostró iniciativa durante la primera mitad y generó varias aproximaciones. Al minuto 14, Rafael Llorente sacó un remate que pasó cerca del arco, mientras que al 25´ Anderson Duarte también probó desde los linderos del área sin encontrar portería.

      León respondió con peligro y obligó a Gibrán Lajud a intervenir en más de una ocasión. El arquero potosino realizó una atajada importante al minuto 21 y volvió a aparecer al 43´ para mandar a tiro de esquina un disparo desde fuera del área. Antes del descanso, Sébastien Salles-Lamonge y Llorente también buscaron abrir el marcador.

      En la segunda parte, Atlético de San Luis realizó modificaciones con los ingresos de Leonardo Flores, Ronaldo Nájera, Benjamín Galdames, Felipe Mora y Roberto Meraz, pero fue León el que logró romper el empate al minuto 49 por conducto de Diber Cambindo, quien definió dentro del área para el 1-0.

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      Los potosinos intentaron reaccionar y al 63´ Óscar Macías buscó sorprender con un disparo de larga distancia, aunque sin éxito. Al minuto 70, nuevamente Diber Cambindo apareció en el área para marcar su segundo gol de la noche y ampliar la ventaja de los locales.

      Atlético de San Luis buscó recortar distancias en los minutos finales, pero el marcador no se movió y León se quedó con la victoria. El siguiente compromiso del conjunto potosino será el sábado 19 de septiembre, cuando reciba a Necaxa en el Estadio Libertad Financiera.

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