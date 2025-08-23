Suman 2 oros en natación artística

La selección nacional de natación artística sumó las dos preseas de oro en disputa, en las competencias de duetos y dueto mixtos, luego de las pruebas de rutina libre que se llevaron a cabo este viernes, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, resultados con los que México lidera el medallero de la disciplina.

Las mexicanas Camila Argumedo y Daniela Ávila se coronaron en duetos, tras ganar en la prueba de rutina libre, con 240.3692 puntos, en la jornada que se realizó este viernes. En la competencia de rutina técnica, que se llevó a cabo el pasado miércoles, la dupla también consiguió el primer lugar, con 264.2933 unidades, por lo que en total lograron una calificación

de 504.6625.

En la segunda final del día, la pareja integrada por Diego Villalobos y Nayeli Mondragón ganó la presea dorada en dueto mixto, luego de ocupar el primer lugar en la rutina libre con 313.1167 puntos, a casi 60 unidades de diferencia de sus más cercanos competidores, los chilenos, quienes obtuvieron 254.8896.

En la competencia de dueto mixto rutina técnica, que se efectuó el miércoles, los mexicanos también se colocaron en la primera posición con 217.3984 puntos, por lo que totalizaron una calificación de 530.5151 en sus dos pruebas.