Súper Liga Zona Industrial campeón

La Selección Súper Liga Zona Industrial-Barbudos Msport se proclamó campeona del Estatal de la Copa Telmex de Futbol, tras empatar 2-2 en tiempo reglamentario y vencer en tanda de penales a la Selección de Ciudad Fernández, en un intenso duelo disputado en el campo de los Delfines.

El conjunto potosino, dirigido por Miguel Pérez Jr., mostró temple y determinación para levantar el trofeo después de un encuentro lleno de emociones. El propio Pérez Jr. dedicó el campeonato a la memoria de su padre y fundador de la liga, Miguel Pérez Gallegos, a quien consideró el pilar de este proyecto futbolístico.

Con este triunfo, la oncena de la Súper Liga Zona Industrial-Barbudos Msport obtuvo el derecho de representar a San Luis Potosí en la Fase Nacional de la Copa Telmex, que se llevará a cabo en León, Guanajuato, donde enfrentarán a los mejores equipos del país.

En lo deportivo, el cuadro campeón tomó la iniciativa desde los primeros minutos y generó varias llegadas de peligro. La recompensa llegó al minuto 20, cuando Rodrigo Guerrero abrió el marcador con un potente disparo de media distancia. Posteriormente, al minuto 35, Diego Santana amplió la ventaja con una gran jugada individual, dejando el marcador 2-0 al descanso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la segunda parte, Ciudad Fernández reaccionó con ímpetu, recortando distancias con un gol al inicio del complemento y empatando el encuentro al minuto 76, tras un certero cabezazo en tiro de esquina que encendió las emociones en las gradas.

Con el empate a dos tantos, el partido se definió desde los once pasos. En la tanda de penales, la figura del arquero Cristian Hurtado fue determinante al detener un disparo clave, mientras que Nery Leija ejecutó el penal decisivo para sellar el triunfo por marcador global de 6-5 (4-3 en penales) y asegurar el título estatal.