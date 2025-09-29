logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns

Por AP

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns

DETROIT.- Jared Goff lanzó dos pases de touchdown a Amon-Ra St. Brown, Kalif Raymond devolvió un despeje 65 yardas para otra anotación y los Lions de Detroit vencieron el domingo 34-10 a los Browns de Cleveland.

Los Lions (3-1) interceptaron a Joe Flacco dos veces en la primera mitad y anotaron 20 puntos consecutivos para una ventaja de 13 puntos al descanso. Detroit obligó a Flacco a perder el balón en el cuarto, preparando otro touchdown.

Los Browns (1-3) comenzaron con una serie de touchdown de 88 yardas en 13 jugadas, luego tuvieron 44 yardas con tres despejes y dos pérdidas de balón el resto de la mitad. Terminaron con 249 yardas de ofensiva, promediando 3.8 yardas por jugada.

Goff completó 16 de 27 pases para 168 yardas con un pase de touchdown de dos yardas a St. Brown al final de la primera mitad y un lanzamiento de ocho yardas a él en el último cuarto, dando al receptor All-Pro seis recepciones de TD en los últimos tres juegos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Flacco terminó con con 16 de 34 para 184 yardas con tres pérdidas de balón. El novato Dillon Gabriel, una selección de tercera ronda, reemplazó a Flacco al final del juego desigual. Quinshon Judkins tuvo 21 acarreos para 82 yardas y una carrera de anotación de una yarda.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con barrida Padres avanzan a la postemporada
Con barrida Padres avanzan a la postemporada

Con barrida Padres avanzan a la postemporada

SLP

AP

Obtienen Azulejos título del Este
Obtienen Azulejos título del Este

Obtienen Azulejos título del Este

SLP

AP

El mexicano Alejandro Kirk, con par de jonrones, guió el triunfo de Toronto

Impulsa Marcus Jones victoria de Patriots
Impulsa Marcus Jones victoria de Patriots

Impulsa Marcus Jones victoria de Patriots

SLP

AP

Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns
Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns

Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns

SLP

AP