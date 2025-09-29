En total, arrestan a 276 infractores en una semana

En el periodo comprendido del 20 al 26 de septiembre, en operativos desplegados en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal realizó la detención de 276 personas vinculadas a la probable comisión de diferentes hechos ilícitos.

Una persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que 275 quedaron ante la Fiscalía General del Estado. En respuesta ante los llamados de auxilio, se logró recuperar 35 unidades que habían sido reportadas como robadas, de éstas, 28 son de carga y/o de uso particular y siete son motocicletas.

Asimismo, importantes aseguramientos se dieron en esta semana, tras el decomiso de 901 gramos de marihuana, 258 dosis de metanfetaminas y 27 de cocaína. Con una estrategia en la región Media, el titular de la jefatura, Óscar Hernández, reportó el aseguramiento de 11 cámaras y cuatro módems de probable procedencia ilegal.

Además, se aseguró un arma de fuego corta, cinco cargadores, 31 cartuchos útiles, 25 armas prohibidas y 57 artefactos conocidos como “ponchallantas”, todo quedó ante las autoridades correspondientes para que se continúe con las investigaciones.

