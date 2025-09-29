logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

En total, arrestan a 276 infractores en una semana

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
En total, arrestan a 276 infractores en una semana

En el periodo comprendido del 20 al 26 de septiembre, en operativos desplegados en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal realizó la detención de 276 personas vinculadas a la probable comisión de diferentes hechos ilícitos.

Una persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que 275 quedaron ante la Fiscalía General del Estado. En respuesta ante los llamados de auxilio, se logró recuperar 35 unidades que habían sido reportadas como robadas, de éstas, 28 son de carga y/o de uso particular y siete son motocicletas.

Asimismo, importantes aseguramientos se dieron en esta semana, tras el decomiso de 901 gramos de marihuana, 258 dosis de metanfetaminas y 27 de cocaína. Con una estrategia en la región Media, el titular de la jefatura, Óscar Hernández, reportó el aseguramiento de 11 cámaras y cuatro módems de probable procedencia ilegal.

Además, se aseguró un arma de fuego corta, cinco cargadores, 31 cartuchos útiles, 25 armas prohibidas y 57 artefactos conocidos como “ponchallantas”, todo quedó ante las autoridades correspondientes para que se continúe con las investigaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso
Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso

Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso

SLP

Redacción

Hubo al menos 20 lesionados, que fueron atendidos y llevados a distintos hospitales

Hallan a hombre muerto en Mexquitic
Hallan a hombre muerto en Mexquitic

Hallan a hombre muerto en Mexquitic

SLP

Redacción

Vecinos lo descubrieron en su vivienda, por ahora se desconocen las causas

Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja
Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja

Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja

SLP

Redacción

Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez
Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez

Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez

SLP

Redacción

Al parecer a causa del piso mojado se registró el percance