Alcalde de Nueva York abandona su campaña

Nueva York.- El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, terminó su campaña de reelección el domingo, reconociendo que ya no era un contendiente serio en la contienda después de un año de escándalos y agitación política.

En un video publicado en las redes sociales, Adams habló con orgullo sobre sus logros como alcalde, incluyendo una disminución en el crimen violento. Sin embargo, expresó que la “constante especulación mediática” sobre su futuro y la decisión de la junta de financiamiento de campañas de la ciudad de retener fondos públicos para su esfuerzo de reelección, hicieron imposible permanecer en la contienda. “A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar mi campaña de reelección”, declaró Adams.

En el video, Adams no mencionó directamente ni respaldó a ninguno de los candidatos restantes en la contienda.

La capitulación de Adams podría proporcionar un impulso a la campaña del exgobernador Andrew Cuomo, un compañero centrista que se ha presentado como el único candidato potencial capaz de vencer al nominado del Partido Demócrata, el asambleísta estatal Zohran Mamdani.

