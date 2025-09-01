Surgen ganadores de evento acuático

Con gran participación y un ambiente de fiesta deportiva se llevaron a cabo los Relevos de Feria 2025 en el Centro Acuático Montecillo, evento que reunió a destacados equipos de la natación potosina y nacional, consolidándose como una de las competencias más esperadas de la temporada.

En la rama de relevos, el equipo AOMA A se consagró bicampeón, reafirmando su dominio en esta justa. El podio lo completaron La Loma A y CAM A en la segunda posición, seguidos de AOMA B en el tercer lugar. Más atrás se ubicaron La Loma B y AOMA C en la cuarta plaza, mientras que el Lomas Raquet A finalizó en la quinta posición.

La bolsa de premiación alcanzó los 38 mil pesos, repartida entre los equipos ganadores, lo que dio un atractivo adicional a la competencia. Entre los participantes destacaron campeones nacionales juveniles e integrantes de la selección paranacional, lo que elevó el nivel del certamen. Los clubes y centros representados fueron: Aquasport, Acuática Leynol, Lomas Raquet Club, La Loma Centro Deportivo, Alberca Olímpica Mariano Arista, Unidad Deportiva López Portillo y el propio Centro Acuático Montecillo.

El evento se realizó bajo la supervisión del juez Martín Márquez, el coordinador Urich Acuña y la directora del Centro Acuático, Ixchel Betancourt, quienes garantizaron la calidad y el buen desarrollo de la justa.

Como atractivo especial, el público disfrutó de una exhibición de natación artística a cargo de Renata y Marlene Armendáriz de Nuevo León, junto a Alondra Cardosa y Alexandra Coronado de Synchro San Luis Potosí, bajo la dirección de Patricia Torres e Ixchel Betancourt, que llenaron de color y elegancia la jornada deportiva.