Surgen monarcas del Raquetbol Academy

Con duelos de alto nivel y la presencia de figuras nacionales e internacionales, el Raquetbol Academy Open 2025 celebró su primera edición, en donde Javier Mar y Paola Longoria se proclamaron campeones en las ramas varonil y femenil, respectivamente.

Durante varios días, el Lomas Raquet Club fue sede de intensos encuentros que reunieron a deportistas, aficionadas y aficionados en torno a uno de los torneos más esperados del calendario nacional. En la final varonil, Mar superó a Rodrigo Montoya en cuatro sets con parciales de 11/9, 7/11, 11/9 y 11/8, mientras que en la femenil, Longoria venció a Montse Mejía con marcador de 4/11, 15/13, 11/3 y 11/9.

En dobles femenil, la dupla conformada por Montse Mejía y Alexandra Herrera se impuso a Paola Longoria y Hollie Scott con parciales de 7/11, 11/5, 11/5 y 11/8, cerrando una jornada que mantuvo el interés del público hasta el último punto.

El torneo reunió a nombres destacados como Daniel de la Rosa, además de los campeones y finalistas, quienes aportaron calidad competitiva a una edición que marcó el debut del certamen en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La organización estuvo encabezada por Maribel de Alba, presidenta de la Comisión de Raquetbol y del Comité Organizador, junto con el director técnico Jorge Ernesto Tovar Rodríguez y el gerente de deportes del Lomas Raquet Club, Edson Martínez.