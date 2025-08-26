logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tarjeta Kobe-Jordan alcanza récord en subasta

Por AP

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Tarjeta Kobe-Jordan alcanza récord en subasta

DALLAS.- Una tarjeta de baloncesto autografiada por los miembros del Salón de la Fama Michael Jordan y Kobe Bryant se vendió por casi 13 millones de dólares en una subasta.

El precio impuso un récord para cualquier tarjeta deportiva.

Heritage Auctions informó que hubo 82 ofertas por la tarjeta de la colección Upper Deck Logoman 2007-2008 antes de que se vendiera el domingo por 12.932.000 dólares. 

Esto superó los 12,6 millones de dólares pagados por una tarjeta de novato de 1952 de Topps, que mostraba al miembro del Salón de la Fama del béisbol Mickey Mantle y que fue subastada por Heritage en 2022.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tarjeta de Michael Jordan y Bryant fue comprada por un grupo que incluía al famoso inversionista de “Shark Tank” Kevin O’Leary, según la compañía de memorabilia.

Única en su tipo, la tarjeta Jordan-Bryant presenta autógrafos certificados de ambos jugadores junto con parches de la NBA de sus uniformes usados en partidos.

El récord anterior para una tarjeta de basquetbol fue la venta privada de una tarjeta Panini de Stephen Curry de 2009 por 5,9 millones de dólares. La marca más alta en subasta fue un poco más de 3,1 millones de dólares por la tarjeta de novato Panini de 2018 de Luka Doncic.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apretada victoria de Medias Rojas
Apretada victoria de Medias Rojas

Apretada victoria de Medias Rojas

SLP

AP

El mexicano Jarren Durán conectó cuadrangular de tres carreras ante los Orioles

Compartida la cima de la Liga Azteca
Compartida la cima de la Liga Azteca

Compartida la cima de la Liga Azteca

SLP

Romario Ventura

Abarrotes Muñiz y Combinado FM lideran la punta del torneo en la categoría de Ascenso

Acuerdan Commanders extensión con McLaurin
Acuerdan Commanders extensión con McLaurin

Acuerdan Commanders extensión con McLaurin

SLP

AP

Temen en Italia perder Campeonato Europeo
Temen en Italia perder Campeonato Europeo

Temen en Italia perder Campeonato Europeo

SLP

AP