Termina Max Gtz. como subcampeón

Un cierre lleno de emoción, drama y giros inesperados fue el que se vivió en la Gran Final de la temporada NASCAR México Series 2025, disputada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Puebla, donde la escudería Canel’s Racing/Team GP protagonizó una intensa batalla por el campeonato con Max Gutiérrez al mando del auto #23 en su primera campaña defendiendo los colores del equipo dirigido por el Ing. Ramiro Fidalgo.

Desde las prácticas y la calificación, el fin de semana se mostró complicado para Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, con ajustes constantes en el comportamiento de los autos. Rubén García Jr. (#88) partió desde la cuarta posición con grandes aspiraciones a la victoria, mientras que Max Gutiérrez (#23) iniciaba desde el duodécimo lugar con el título como objetivo principal.

Las acciones comenzaron con intensidad: antes de completar la primera curva, apareció la primera bandera amarilla. Tras el relanzamiento, ambos pilotos de Canel’s comenzaron su avance en el top ten, administrando el ritmo y entrando a pits en el giro 37 para cumplir con la estrategia de combustible y ajustes necesarios.

La segunda mitad de la carrera fue de resistencia. García Jr. se mantuvo prudente y alcanzó el grupo puntero, colocándose tercero, pero la mala fortuna apareció en la vuelta 74 cuando el motor del auto #69 explotó, afectando al #88 y obligándolo a abandonar la competencia, cerrando así una temporada difícil para el pentacampeón.

Con García fuera de contienda, todas las esperanzas del equipo se concentraron en Max Gutiérrez, quien mantenía viva la lucha por el campeonato. Tras el abandono de Quiroga, la pelea por el título se redujo a tres contendientes. Desde el séptimo lugar, Max escaló posiciones aprovechando los incidentes, y tras la entrada a pits de Alex de Alba Jr. (#14), se colocó en el segundo sitio, solo detrás de Rejón.

El suspenso se apoderó del circuito con la aparición de la bandera roja. En el relanzamiento final “verde, blanca y cuadros”, Gutiérrez buscó el todo por el todo, pero un contacto con Rejón en la curva tres dañó su auto. Aunque logró continuar, la pérdida de ritmo fue aprovechada por De Alba, quien lo superó a metros de la meta, quedándose Max con un meritorio subcampeonato nacional.

Al término de la carrera, Gutiérrez expresó su sentir tras el intenso desenlace: “Sabía que la carrera no iba a ser fácil, llegamos preparados para lo que se viniera. El equipo trabajó muy bien todo el fin de semana, aunque el auto por momentos fue complicado. Me quedo frustrado porque estuvimos tan cerca del objetivo, a metros del título, después de un contacto que dañó el coche. Aun así, me siento satisfecho con el trabajo realizado y agradecido con Canel’s Racing/Team GP, mi familia, amigos y patrocinadores Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis. Desde ahora empezamos a trabajar para regresar más fuertes la próxima temporada”.